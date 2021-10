Ambre PRIGNITZ

Prospecter et développer un portefeuille clients,

Promouvoir les offres dédiées à lIT (développement logiciels, infrastructures

systèmes et réseaux, développement mobile, cyber...)

Analyser les besoins des clients, réaliser et négocier les propositions commerciales,

suivre les affaires

Recruter les nouveaux talents en collaboration étroite avec les équipes recrutement,

Constituer des équipes techniques

Assurer le déploiement opérationnel et technique des projets et les interventions

pour garantir la satisfaction client

Suivre et manager les collaborateurs positionnés en mission,

Accompagner le client et le conseiller sur les sujets structurants et stratégiques.