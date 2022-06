Amédée SERVETTAZ

Je vous souhaite la bienvenue sur mon profil.





Diplômé d'un Master en Logistique et Gestion des Flux, j'ai traversé des secteurs d'activités aussi différents que le transport de voyageurs, la vente par correspondance, le luxe, la santé, la lunette, le ferroviaire ou l'imprimerie.





+ Approvisionnements



+ Gestion et contrôle de stocks



+ Prévision de vente



+ Suivi d'inventaire et des réserves financières



+ Pilotage de sous-traitants



+ Suivi budgétaire







Mes compétences :

-Concevoir le schéma d'organisation d'une activité logistique

-Concevoir des outils de pilotage

-Synchroniser les activités logistiques avec le cahier des

charges

-Suivre la mise en place et la réalisation des plans d'action

logistiques et contrôler la conformité d'application

-Déterminer des actions correctives

-Superviser l'acheminement de produits

-Analyser les coûts de la Supply Chain

-Organiser et coordonner le circuit des informations sur le

fonctionnement d'une structure