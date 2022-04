Amel KHELASSI

Khelassi amel.23ans.j'abite à bordj el kiffane.je suis une technicienne superieure en gestion des ressources humaines fraichement diplomée aussi j'ai fait une année de sciences juridiques et administratifs et actuellement je suis en troisiéme année droit des affaires.mes journée d'études sont les week-end uniquement.jétait pendant 3ans apprentie a LA MUTUELLE GENERALE DES TRAVAILLEURS DES FINANCES aux services:comptabilité,personnel,secrétariatgénérale des et moyens généraux.4 mois comme téléopératrice dans un CENTRE D'APPEL.actuellement j'occupe le poste de conséillére commerciale dans un show-room RENAULT à CIMA MOTORS le premier concessionnaire automobile multiS marques en ALGERIE je suis une fille trés utile dans le domaine administratif je maitrise parfaitement le français ,l'anglais ainsi que l'outil informatique,organisée,ponctuelle et polyvalante.mes numéros de télèphone sont les suits:0556158920/0772337263/021215125



Mes compétences :

ambitieuse

Sociable et Responsable

Organisée sérieuse et méthodique