Amel LABBEDI

Après une dizaine d'année d'expérience dans les départements Marketing et commercial, ma compétence professionnelle devient large et approfondie dans les domaines ci-dessous.





• Management du service Commercial: Recrutement, Gestion de l'équipe de vente, Dispatching des dossiers, Contrôle du timing, Contrôle du travail et des comptes rendus, Classement et organisation des dossiers (Référencement), Responsable des données de base (portefeuille client)



• Analyse du consommateur : Etude de marché, Gestion de portefeuille client, Rechercher des nouveaux clients, Fidélisation de la clientèle, Préparation des consultations et des appels d’offres, Suivi des commandes clients, Coordination avec le service production, Coordination avec le service livraison et suivi, Facturation et suivi de recouvrement, Suivi des réclamations clients, Distribution, Merchandising, gestion de stock…



• Négociation d’achat: Sélection des fournisseurs, Tableau comparatif d’achat, Achat : passation des commandes et suivi des livraisons et transport, Collaboration avec le transitaire et la banque pour le dédouanement de la marchandise, Calcul des prix de revient



• Analytique : Suivi du chiffre d'affaires, Analytique des ventes, Analytique des marges, Classement et analyse des clients…



• Gestion du Marketing : Préparation et participation aux foires et salons, Préparation des Brochures et plaquettes, Préparation des e-mailing , news letter ; cadeaux de fin d’année…; Participation à la préparation du site web, Préparations des séminaires et animations, Gestion du Marketing Mix (Choix de nouveaux produits, nouveaux marchés, stratégies de prix et de promotion)



• TRES POLYVALENTE



Mes compétences :

Management

Commerciale

Communication

Marketing stratégique

Nouvelles technologies