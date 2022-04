Amel LAHOUATI

MISSION ET TACHES DU POSTE :



1.Assister le Directeur :

-Réceptionner et rediriger les appels téléphoniques,

-Gérer les agendas du bureau et du secrétariat courant,

-Organiser des événements internes, séminaires et réunions,

-Gérer et ventiler les courriers entrants et sortants et distribution des fax reçus,

-Réaliser les convocations, notes de service, statistiques,

2.Favoriser l’accueil :

-Assurer l’accueil téléphonique et physique des clients et visiteurs,

-Prendre en charge les inscriptions

3.Gérer la gestion des dossiers transversaux :

-Renseigner les applications informatiques,

-Effectuer la saisie informatique,