Amel LIMAM

LIMAM Amel; Doctorante en sciences et techniques de bois et des éco-matériaux.

L'urgence climatique (énergie, production, consommation) et la nécessité d’un développement durable occupent une place majeure dans tous les débats mondiaux. Ces questions primordiales nous entraînent vers des solutions alternatives aux matériaux habituellement utilisés en construction (béton et acier). En Algérie; le secteur de la construction représente pas moins de 45,50 % de la consommation nationale d’énergie (produits pétroliers, électricité, gaz naturel…).

Mon travail de thèse s'articule autour la recherche des alternatifs aux matériaux de construction actuelle à travers l'élaboration des panneaux sandwichs à base de bois et de liège (matériaux bio-source).





Mes compétences :

Comsol multiphysics

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Matlab

Heat Exchanger

FORTRAN

ANSYS