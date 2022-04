Amel LIWENE

Je suis un Professeur Principal Hors Classe en Français. J'enseigne depuis 2002. Actuellement, je suis en exercice. Je suis née en 25-01-1980 et mère de trois enfants au primaire.



Mes compétences :

Coopérer avec les enseignants

Sérieuse, tolérante, dynamique, ponctuelle

Créer des chansons, des mises en scène et des acti

Avoir des habiletés de communication

Créatrice, innovatrice et active

Responsable et débrouillarde

Informatique, animation, voyage, montage vidéo, le