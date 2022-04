Amel MCHARA

CIMA CONSULT ET FORMATION organise des formations en intra et inter entreprises suite à des partenariats signés.

CIMA CONSULT ET FORMATION à Monastir vous propose un ensemble de SERVICES.

Notre but est de vous aider dans votre démarche de mobilité professionnelle et dans votre carrière.



CIMA CONSULT & FORMATION a pour missions de Conseil afin de promouvoir le développement stratégique, commercial et organisationnel des entreprises :



Conseil en Organisation

Conseil en Développement

Conseil en Audit et Finance

Conseil en Recrutement

Conseil en ingénierie financière

Etudes et Sondages Marketing

Analyse financière et évaluation d’entreprise