Cher réseau

Etant titulaire d'un master en sciences financières et comptabilités, option comptabilité et finance de l'école supérieure de commerce à kolea, je suis actuellement à la recherche d'une opportunité de travail.

je suis intéressée par divers institutions et établissements ( banques, entreprises, assurances....).



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Sage

Gimo