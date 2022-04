Je suis Amel MOKDAD, je suis infirmière de métier. Après avoir été à l'IFSI de Menzel BOURGUIBA à Bizerte, j'ai occupé cette fonction pendant plus de 23 ans. Expérience acquise en Hôpitaux, en médecine scolaire et en clinique. Motivée, sérieuse j'aspirer aujourd'hui, faute d'être infirmière (non reconnaissance du diplôme Tunisien en France) a devenir Aide Soignante et en dernier recours ASH faisant fonction d'Aide Soignante.