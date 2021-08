Amel NAIT AMER

Etant étudiante en 3 ème année, Jai diverses connaissances en informatique (programmation, algorithmique, base de données, développement web). J'ai la maitrise de plusieurs langages de programmation et outils de développement(Python, C, JAVA, SQL, Github, HTML, CSS, JQuery).

En plus de mon savoir-faire, je suis une personne motivée dotée du sens des responsabilités et dun esprit déquipe, des qualités dadaptation indispensables en entreprise. Suite à ça ma curiosité et mon esprit critique me pousse à aller en quête de la nouveauté et de lapprentissage de nouvelles technologies.