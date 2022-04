Amel NEILA

Je suis à la recherche d une nouvelle opportunité, j ai travaillé pendant 10ans et 4 mois dans une société qui active dans le domaine de l importation de matériel d instrumentation...Je me suis occupé de préparer les dossiers de soumission (consultations et appels d offres), suivi des commandes, facturation, orientation des clients,secrétariat,comptabilité, accomplir les formalités douanières dans le cadre de l importation de la marchandise (domiciliation des impôts,de la banque,contrôle qualité,ONML,douane....).



Je suis toujours dans ce domaine,mais maintenant avec ces bagages,je crois pouvoir vous offrir le meilleur de ce que j ai appris.



Cordialement.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Industrie