Amel OTHMAN

Je cherche de travail comme : Hôtesse de Caisse / ELS, Employée Commerciale Textile, (Non Alimentaire), Magasinière Vendeuse, Responsable de Caisse, Responsable de Rayon.

Mon dernier poste de Chef Caissière me permet aujourd'hui d'avoir les compétences techniques et managériales pour une rapide intégration et de rencontrer un public varié. Très perfectionniste, exigeante et sérieuse. Maîtrisant parfaitement l'arabe et bon nouveau de l'anglais parlé et écrit.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet