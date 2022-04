Amel OUNADI

Créatrice de AOB design, agence de design créée en 2007 qui privilégie d’emblée les projets créatifs et innovants qui s'inscrivent dans une démarche de développement durable.

L’agence s’oriente dans trois directions : le design d'environnement, les études et la conception signalétique et la conception graphique sur une variété de thèmes et d’échelles de projets.

Nous proposons:

- Une conception en phase avec les enjeux contemporains et les contextes d’usage, attentive aux utilisateurs, aux valeurs et aux sites dans lesquels s’inscrivent les projets.

- Une démarche esthétique et créative au service des projets.

- Une disponibilité et une écoute des objectifs du client.



Mes compétences :

Conception

Conseil

Signalétique

Design

Architecture