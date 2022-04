Amel SALEM MOUHLI

L'ergothérapie est une profession de santé évaluant et traitant les personnes afin de préserver et développer leur indépendance et leur autonomiedans leur environnement quotidien et social. L'ergothérapie se caractérise par l'éducation, larééducation, la réadaptation ou encore la réhabilitation, par l'activité. C'est par le biais d'activités de la vie quotidienne (soins personnels, travail et loisirs) et d'autres exercices globaux et analytiques que l'ergothérapeute organise une thérapie visant à améliorer des capacités d'agir et des compétences.