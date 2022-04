Amel SEKOUR

Diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure d'Informatique ESI (ex INI), je cherche désespérément un emploi qui convient à un ingénieur en informatique, là ou je postule on me dit que t'as pas d'expérience; je ne sais pas comment avoir cette EXPÉRIENCE si tous les recruteurs me disent ainsi ????

A Tizi Ouzou (Thamourthiw ) encore pire:On se présente comme ingénieur en informatique; on te dit :Trés bien alors accepte tu de travailler pour nous comme SECRETAIRE !!!!!!!!



Mes compétences :

Comptabilité générale & analytique

BDD : MySQL 5.0,SQL Server 2008.

SOA : Intalio|BPMS 6.2, Intalio|Server 6.2,

Conception : Merise.

BDD :PostgreSQL 9.0.

Modélisation : UML, SoaML, BPMN.

BizAgi/Xpress, Tomcat 6.0, Axis 2.1.

Programmation : Java, C++, Pascal, C.