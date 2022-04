Amel TINICHA

Après une licence en Chimie générale, je me suis naturellement dirigé vers le domaine de l’environnement. Actuellement étudiante en Master 2 « Risque et Environnement » parcours « Environnement et Géo matériaux », je suis à la recherche d'un stage d’une durée de 5 à 6 mois à partir de février 2019 dans ce domaine, voir, en Gestion et traitement des déchets, Traitement et Gestion des eaux, Sites et sols pollués, Qualité et Sécurité de l’Environnement.



Mes compétences :

Reporting

Chimie

Gestion de l'environnement

Traitement des eaux

Logistique

Évaluation environnementale

Analyse de risque

Microsoft Office

Production industrielle

Analyse chimique

Gestion des déchets

Environnement

Microsoft Excel

Toxicologie

Étude d'impact