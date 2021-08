Amel TRABELSI

Je suis Intervenante indépendante en prévention des risques professionnels spécialisé dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

Je souhaite intégrer un établissement pouvant moffrir une évolution de carrière intéressante.

Jai suivi des études en qualité, hygiène, sécurité et environnement. Jai appris la théorie, mais jai surtout mis en pratique au cours de mes expériences professionnelles des actions en sécurité et environnement :

- Identifier les dangers, évaluer et coter les risques

- Mise en place des actions de prévention afin de supprimer ou diminuer les risques

- Création et mise à jour du DUER, du Plan de prévention et du protocole de sécurité

- Animation des ateliers de HSE afin de sensibiliser et former les salariés.

- Audits de Sécurité et environnement.

- Visites de contrôle sécurité et dinspection.

- Analyse des accidents de travail et rédaction des rapports.