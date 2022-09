Agent mandataire indépendante en immobilier pour le réseau Harmony Immo, je vous accompagne dans vos projets immobiliers.

Une expérience de 20 ans dans les métiers de limmobilier mont permis dacquérir des compétences techniques, juridiques et fiscales tout en vous assurant une écoute et une adaptabilité à votre situation.

Attentive à vous apporter le meilleur service, déontologie, confidentialité et disponibilité sont les maîtres mots de mon professionnalisme.