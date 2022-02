Amélie AGBO (COACH PROFESSIONNELLE - RESPONSABLE ECOLE DU E-COMMERCE)

Ouverture d'esprit, curiosité, mettre de l'humain au coeur des relations. Expérimenter pour avancer.



Mon but ? Que vous découvriez vos innombrables talents, vous connecter à qui vous êtes et vous accompagner pour réussir vos objectifs, à votre rythme.



Pour moi, le coaching est un accompagnement permanent conçu dans le but d'aider une personne à atteindre les objectifs qu'elle s'est fixée dans sa vie personnelle ou professionnelle.



J'écoute, j'observe et j'adapte mon approche en fonction des individus en posant des questions, en posant des observations qui amènent à générer des alternatives, identifier des actions et agir.



Je vous propose un cadre d'écoute bienveillant, confidentiel, de non jugement, de confiance où la libre expression est de mise, un espace où vous pouvez être vous sans filtre dans le respect pour vous où vous êtes au centre de l'attention.