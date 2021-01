Amélie AMÉLIE FAVRE GUITTET

Véritable entremetteuse RH, j'ai à coeur de faciliter les rencontres professionnelles en IRL autant qu'à distance. Que puis-je faire pour vous au travers de mes sociétés ?



Talent Management regroupe plusieurs marques, nous avons forcément la solution que vous cherchez, que vous soyez une entreprise, un particulier, une école ou un institutionnel.



Voyons cela ensemble !



Votre entreprise recrute ?



Notre cabinet de recrutement MADIRCOM accompagne les Startups, TPME et Grands Groupes partout en France. Nous sommes généraliste, c'est-à-dire que nous savons recruter tous les métiers, du commis de cuisine au DG de Startup !



Site web : madircom.com





Votre école de commerce recherche un partenaire pour former vos étudiants et alumni ?



Notre agence PIMP MY CAREER booste l'employabilité des étudiants et des jeunes diplômés grâce à l'apprentissage par le jeu. Nous travaillons avec les écoles de commerce et les universités en blended learning (présentiel et distanciel).



Site web : pimpmycareer.fr





Vous êtes sensible à la diversité, à la RSE, encore plus à l'emploi des +45 ans bien trop souvent discriminés lors des recrutements et vous souhaitez avoir un impact social dans vos pratiques RH !



Notre association BOOST ME UP est là pour vous.



Avec l'opération #AdopteUnSenior nous facilitons les recrutements des profils seniors en France.



Offrez à vos collaborateurs (Offboarding, Marque Employeur, Outplacement) un coaching d'aide à la recherche d'emploi grâce à notre formation en digital learning. Depuis 2018, +80% de retour à l'emploi en 6 à 9 mois pour les candidats que nous avons accompagné.



La formation est également accessible aux particuliers.

On travaille actuellement sur la prise en charge par le CPF ! Keep in touch :)



Site web : www.boostmeup.fr





Votre entreprise souhaite recruter/former des négociateurs ?



La NEGO ACADEMY va vous permettre de former vos (futures) recrues ou collaborateurs aux méthodes des négociateurs d'élites en situations immersives.



Site web : negociationacademy.com





Vous êtes un peu perdu et avez besoin d'un coach ?



Mon chéri et partenaire business (et oui, entreprendre en couple, c'est possible) a lancé un programme de coaching en développement personnel et professionnel.

Au programme : confiance en soi, gestion des émotions, prise de parole en public, management, aide à la recherche d'emploi, reconversion, entrepreneuriat...



Site web : philippeguittet.fr