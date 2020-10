Amélie BARDIN

Suite à une formation d'ingénieur/docteur en mécanique des fluides et une expérience de 9 ans dans différentes entreprises, je réalise des simulations numériques CFD avec différents logiciels (Fluent, OpenFOAM, StarCCM+ ...) et différents modèles (stationnaire/ instationnaire, VOF/Level Set, compressible/incompressible, DEM/DPM, ...) adaptables à un grand nombre de projets industriels dans les domaines divers. Je suis disponible pour un poste d'ingénieur en CFD sur Nantes.

Mes compétences :

Développement et Simulation numérique, Modélisation numérique :

Ansys (Fluent, CFX, Workbench) ; SIEMENS (AMESIM, StarCCM+) ; OpenFoam ; Salome ; Solidworks.