Amelie BOUDIN

Après 20 ans d’expérience dans le domaine de l’agroalimentaire et de la grande distribution,

je souhaiterais aujourd’hui rejoindre une nouvelle équipe au sein de laquelle je saurais être force de proposition et atteindre avec dynamisme les objectifs fixés.

Ma capacité d’écoute, mon enthousiasme et ma curiosité me permettront de mettre à profit mes compétences, mon expertise dans le cadre d’un nouveau projet.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Gestion de projet

Management

Proactivité

Conduite du changement