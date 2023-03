Amelie Brunelle MBINE MBADINGUE ( MBINE MBADINGUE )

Monsieur , Madame

Actuellement étudiante en deuxième année de licence en droit au sein de l'Université Grenoble Alpes, je souhaite me spécialiser dans le domaine notarial dès la prochaine rentrée universitaire par le bas d'une licence professionnelle Métiers du Notariat en alternance .



Ces deux dernières années, j'ai étudié les fondamentaux des différentes disciplines du droit qui m'ont donné envie d'évoluer dans ce domaine professionnel, mais je me suis rendu compte que ma formation n'était pas suffisante pour mes ambitions.





je suis attiré par tout ce qui touche au droit des familles et au patrimoine. Exercer au sein d'une étude notariale me paraît donc être la voie que je dois suivre.

Participer à la gestion d'une succession, à la transmission d'un patrimoine ou aider à la rédaction d'un acte de vente, sont des activités passionnantes qui se situent à des moments clés de la vie des citoyens, mais qui demande avant tout une formation rigoureuse que je crois de tout cœur qui me sera dispensée par les meilleurs de votre office .



Organisée, Sérieuse, Toujours souriante et par dessus tout motivée à acquérir des connaissances et des compétences auprès des plus grands pour devenir la professionnelle qui saura répondre avec rigueur aux exigences et demandes de la clientèle et la conseiller pour son intérêt.

A travers cette candidature, je veux vous exprimer mes plus honnêtes motivations et vous montrer qu'au sein de votre office, je ferai preuve d'un réel sens de l'organisation et de rigueur, qualités essentielles à l'exercice de la profession notariale .