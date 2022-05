Amélie CRABÉ

Diplômée en licence communication digitale et webmastering, je me suis lancée dans le monde du travail il y a un an afin de mettre mes compétences à profit dans une entreprise.



Je suis à la recherche d'un CDD/CDI (pour des remplacements aussi) dans les Hautes-Pyrénées, dans le Gers, dans les Landes, Pays basque ainsi que la Haute-Garonne.



Maîtrise des logiciels: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign et Final cut pro.



Mes compétences :

Design

Supports de communication

Sport

Community management

Adobe Illustrator

Communication

Adobe Photoshop

Infographie

Marketing

WordPress

Final Cut Pro

Adobe Indesign