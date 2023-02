Amélie EMINET

Production évènementiel

Organisation // Médiation et coordination // Régie // Billetterie // Organisation de tournées et résidences d'artistes.



Gestion de projet

Négociation avec les prestataires // coordination d’équipe // Gestion de planning // Gestion d’un budget de 200.000 euros (fond public) // Rédaction de conventions et contrats.



Stratégie de communication

Mise en place des stratégies de communication //

Réalisation et diffusion des supports.



Communication web

Gestion et animation de blog et réseaux sociaux // Actualisation de site CMS // animation de communauté // Veille concurrentielle // Reporting



Relations publiques

Constitution et animation de réseaux // Relation avec élus, publics, journalistes.



Relation presse

Suivi et développement des relations presse // Rédaction dossier de presse // Organisation et animation de conférence de presse,…).



Informatique

Pack office // Indesign // photoshop (notion) // FileMaker Pro// Réseaux d'information Culture // Ametys //



Mes compétences :

Communication

Communication responsable

Culture

Développement durable

Gestion de projet

Musique

Presse

Relation presse

relation publique

Responsable communication

Spectacle

Spectacle vivant

Stratégie