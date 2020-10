Amelie EUZENAT

De formation supérieure (mastère II en Management des Ressources Humaines et des

Relations Sociales), mes expériences précédentes m'ont permis de me perfectionner dans différents domaines des Ressources Humaines allant de la gestion du personnel aux relations sociales, en passant par la formation professionnelle, la gestion administrative du personnel, la réalisation de la paie et le recrutement.

Mon dynamisme et ma réactivité sont des qualités très appréciées par mes collègues.



La polyvalence de mon poste actuel me permet d'approfondir mes compétences dans tous les domaines des Ressources Humaines afin de prendre en charge de nouvelles responsabilités.



Mes compétences :

Gestion de contrats

Organisation du travail

Adaptabilité

Gestion du personnel

Implication

Recrutement

Paie

Gestion de projet

Formation professionnelle