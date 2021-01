Amélie GONCALVES (AMÉLIE GONCALVES)

Je suis Amélie Goncalves, ingénieur d'affaires de la société Decasoft



Mes tâches principales :



- Développement et gestion d'un portefeuille clients

- Prospection commerciale

- Identification des besoins des prospects et clients

- Rédaction des offres commerciales, négociation des contrats

- Gestion de la relation client/ fidélisation

- Recrutement de nouveaux collaborateurs (sourcing, entretiens et sélection des candidats)

- Management des consultants en mission chez les clients

- Suivi des prestations