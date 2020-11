Amélie GOUTAGNEUX

Vous avez la niaque ? Nous aussi ! PHARMACOS, c’est une entreprise lyonnaise à taille humaine (35 personnes) qui a mis l’excellence et l’innovation au cœur de ses projets.



Pharmacos fournit des prestations de conseil en ingénierie aux industries pharmaceutiques et des biotechnologies : de l’analyse des besoins jusqu’à la réalisation et la formation opérationnelle des équipes. Elle intervient également sur les métiers de la qualification/validation, la qualité opérationnelle, l’audit et l’inspection fournisseurs...



Reconnus pour leur expertise technique, les hommes et les femmes de Pharmacos sont formés pour répondre aux évolutions du secteur, tant sur la réglementation que sur le développement des nouvelles technologies.



Ce que vous pouvez attendre de Pharmacos ? Une politique d’entreprise favorisant la cohésion des équipes en développant une organisation et un management de proximité. Dialogue, entraide et valorisation des compétences à la clé !



Mes compétences :

Paie

Recrutement

Administration du personnel

Sourcing

Réseaux sociaux

GPEC

CCN Métallurgie

CCN Syntec

Formation