Amélie GRIMA

Actuellement Responsable des Ressources Humaines chez TEMENIS CONSEIL.



TEMENIS Conseil est une société de conseil en système d'information, qui intervient auprès des grands groupes dans les secteurs de l'énergie, la distribution, les services ou encore l'industrie.



Si vous souhaitez travailler en tant que Chef de Projet, Consultant AMOA, PMO ou encore Service Manager nous pourrons vous proposer des postes en adéquations avec vos compétences et vos souhaits.



N'hésitez pas à me contacter : amelie.grima@temenis.com









Mes compétences :

Gestion carrières et mobilité

Recrutement

Formation

Microsoft office