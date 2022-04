Amélie GUILLERMET

D'abord engagée dans le domaine linguistique et la formation professionnelle, j'ai décidé rapidement de me réorienté vers les métiers de la communication. Mon expérience en imprimerie et la reprise de mes études en information-communication m'ont introduit dans ce nouvel univers !

J'ai ensuite évolué dans le secteur public et culturel pour affirmer mes compétences en communication et relations publiques.

Développer des projets humains et engagés constitue à la fois le sens et le but de mes choix professionnels.

Actuellement en congé maternité, je prépare mon retour et reste connectée !



Mes compétences :

Plan de communication

Web 2.0

Stratégie de communication

Evènementiel et Relations Publiques

Conception graphique

Rédaction de contenus