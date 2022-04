Amélie GUILLO

De formation comptable puis sociale, je me suis prise de curiosité pour le métier de gestionnaire de paie. Ainsi, j'ai eu l'opportunité de me spécialiser dans ce domaine grâce à une formation en alternance qui m'a apporté de nombreuses compétences supplémentaires afin d'atteindre mes objectifs professionnels.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

EBP

Sage

Connaissances comptables et sociales

Quadratus