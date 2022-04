Amélie GUILLOTEAU

Actuellement étudiante à l'Isefac Bachelor dans le marketing et le management du luxe. Diplômée d'un DUT Techniques de Commercialisation, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs stages dans l'hôtellerie et l'événementiel. Ma passion m'a dirigé vers ce Bachelor qui regroupe deux passions : le marketing et le luxe (mode). En recherche actuellement d'un stage dans le prêt-à-porter de luxe et haut de gamme, l'hôtellerie, la joaillerie avec la fonction d'assistante marketing dans les villes de Poitiers, Tours, Bordeaux, Bruxelles ou Paris.



Mes compétences :

Excel

Event manager

Réseaux sociaux & Social Media

Marketing stratégique