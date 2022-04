Amélie GUYON

Actuellement étudiante en Bachelor Management commerce et marketing du Luxe à Isefac Bordeaux, je souhaiterais effectuer mon stage de fin d’études qui se déroulera de mars à juillet 2015 en tant qu’assistante chef de projet marketing dans le secteur du Luxe ( Vins et spiritueux, Maroquinerie, haute joaillerie...)



Possédant une légère expérience dans le domaine du marketing lors de mes stages, je suis en effet assez motivée pour découvrir, participer et concevoir les projets qui me seront confiés.



En termes de compétences, mon expérience à la Cosmetic Valley à Chartres m’a permis de découvrir le monde du Marketing au sein d’un grand groupe.

Mes autres projets et stages dans le tourisme m’ont confronté à une clientèle toujours plus exigeante et qui fait appel à une grande rigueur, ce que je pense avoir acquis.



Mon année à l’étranger a en effet développé chez moi de véritables capacités d’ouverture et d’adaptation qui pourront certainement me permettre de contribuer à une communication pertinente dans le monde professionnel.





Mes compétences :

Tourisme

Conférencier

Études marketing

Microsoft Office

Sphinx Software

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel