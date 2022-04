Amelie HAUTEFEUILLE

Métiers

o Recueil des besoins métiers

o Rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées

o Rédaction de scénarii de recette technique et métiers

o Pilotage des recettes

o Assistance et support utilisateurs

o Gestion des stocks

o Contrôle qualité



Techniques

o Intégration et Paramétrage ERP-MES

o Conception et mise à jour de modèle de données Projet

o Best practice ERP

o Montée de version ERP



Système d’informations

MES/LES : FlexNet 9.5

ERP : SAP (R/3 4.6 & ECC6): MM, SD, WM, BW, BC

LANGAGES : VB, Oracle SQL Developer

MODÉLISATION : UML, Merise, IDef0

SGBD : SQL Server 2008, Oracle



Principales missions:



Octobre 2014 à aujourd'hui

Consultant fonctionnel chez L'OREAL (Region Parisienne)



De Septembre 2013 à Septembre 2014 VALEO

Support fonctionnel dans un contexte de modernisation des applications MES/LES et ERP





Mes compétences :

Gestion de projet

Lean supply chain

Pragmatisme

Autonomie

Adaptabilité

Gestion de la production

Génie civil

Support

Contrôle de gestion

Gestion des priorités

Encadrement

Gestion des stocks

SAP

Conduite du changement