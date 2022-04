Ouverture de la boutique easy shop sur la zone d'intermarche de fos sur mer, je proposerai a ma clientelle, une gamme de produit chic, glamour a tendance elegante mais aussi clubbing pour une clientelle jeune, avide de nouveaute tendance jet set.

j'ai une cible de clientelle agee de 16 a 45 ans, et je mettrai en place une politique de prix attratif avec une gamme de marque et de sous marque pour homme et femme.

Pour en savoir plus rejoignez moi sur mon site publiciataire facebook ou je vous informerai d'avantage sur la date d'ouverture ainsi que sur ma ligne de pret a porter.

Merci



Amelie hebidi

Easy shop

Easyshop13@hotmail.fr



Mes compétences :

Créative

dynamique