Amélie HENRY

Bonjour,



Après avoir obtenu mon master droit public droit privé spécialité droit immobilier en 2010, j'ai eu la chance d'être embauchée en tant que chargée des stocks au sein d'une société de défiscalisation immobilière à Brest.

Arrivée dans le Var il y a bientôt 5 ans je souhaitais retrouver un poste en adéquation avec mes études: déception!

Dans l'idéal à l'heure actuelle je recherche un poste ( de préférence à temps plein) qui serait un minimum en corrélation avec mon parcours universitaire (assistante commerciale, secrétaire juridique, chargée de gestion locative.....).

Le secteur des ressources humaines est un domaine qui me plairait également mais ses portes se ferment par manque d'expérience et un diplôme inapproprié!

Voilà donc plus de trois ans que je suis employée commerciale au sein d'un hypermarché!

Je souhaite réellement trouver un poste dans lequel je puisse complètement m'épanouir et évoluer!



Mes compétences :

Gestion des stocks