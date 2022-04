Bienvenue sur mon profil,



Vous trouverez ici, mes motivations, mon parcours, mes compétences ... en bref, mon moi professionnel !



Employée polyvalente et autonome, consciencieuse, bon relationnel, esprit d'entraide, esprit d'équipe ... et une joie de vivre.



Disponible immédiatement - CDD ou CDI - secrétariat, vente ou aide à la personne - véhiculée





Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Accueil physique et téléphonique

Organisation du travail

Livraisons

Gestion d'un bureau