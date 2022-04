Amelie IMAFOUO

Mes missions précédentes :

- Project Management Officer - Consultante fonctionnelle - Formatrice

- Point focal pour l’interface entre l’opérationnel, le technique et le management (recueil et suivi des demandes clients)

- Formaliser et synthétiser des concepts complexes

- Suivi de projet /Reporting et Communication

- Organiser et suivre des activités (Déploiement de SI, Mise en oeuvre de scénarii métier, recettes fonctionnelles, formations, accompagnement)



Les qualités acquises :

- Organisation et suivi de projet (macro-planning, tableaux de bords)

-Flexibilité pour (re)prioriser des activités

- Montée en compétence rapide sur divers domaines fonctionnels

- Grande autonomie et facilité à collaborer au sein d’une équipe (physique ou virtuelle)

- Alerte sur la gestion des délais, des risques d’un projet.

- Bon relationnel avec les diverses équipes clientes

- Communication orale et écrite aisée (français / anglais)



Mes compétences :

Plannification et suivi de projets

 Organisation et suivi d’activités

 Formations et accompagnement au changement

 Analyse des process et besoins client et Customi

 Reporting/communication orale et écrite aisée-fr

 Point focal entre l’opérationnel– technique – ma