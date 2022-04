Chers recruteurs,



J'ai acquis lors de mes expériences professionnelles des compétences notamment en :



- Formation

- Recrutement

- Gestion RH

- Communication



Mes différents emplois (entreprises de tailles et activités variées) m'ont permis d'accroître mes facultés d'adaptation dans le but de me diversifier.



Je souhaite à présent, trouver une entreprise qui sera en adéquation avec mes valeurs afin de m'épanouir professionnellement dans ce métier.



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements.



Cordialement.



Amélie Jagga



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Paie

Lean

Recrutement

Formation professionnelle

Communication

Conduite du changement