Amélie JEAN-ELIE

Bonjour,



Actuellement en poste au sein Sonepar France Grand Public, mon rôle est de mettre en place des interfaces web, réaliser des supports commerciaux, et créer des dispositifs de communication. Mes projets réalisés sont la mise en place d'un CRM, site internet, déploiement tablettes-PC,visioconférence, gestion des catalogues, formation pack Office 2010. Le projet en cours est la mise en place d'un PIM.



Mes précédentes expériences au sein de sociétés immobilières, télécoms, automobiles et presses m’ont permises d'acquérir diverses compétences :

- Gestion de projets,

- Maîtrise des outils multimédias,

- Gestion des outils de communication,

- Animation des sites internes et/ou externes,

- Conception et publication des campagnes e-mailing,

- Force de proposition à l’évolution de la charte graphique.



Par ailleurs ces dernières m'ont permises de développer des qualités indispensables que sont le sens du relationnel, l’organisation, l'adaptabilité et l’autonomie. Relever des défis individuellement et/ou au sein d’une équipe sont pour moi sources de satisfaction personnelle.



Mes compétences :

Marketing

Intranet

Mailing

Web

Force de proposition

Gestion de projet

Communication

Autonomie professionnelle

Dynamique