Amélie JOUANNEAU

Diplômée Ingénieur Génie Civil et Urbanisme à l'INSA de Rennes, j'ai intégré en septembre 2016 NEXITY GFI à NANTES pour intégrer le service technique. Je suis actuellement en charge de la conception des programmes immobiliers.

De 2008 à 2016, j'ai travaillé à la SORGEM où j'ai appris le métier de l'aménagement (lotissements, ZAC, ANRU) et les méthodes de travail en maîtrise d'ouvrage urbaine et immobilière. A travers deux opérations en mandat d'équipement, j'ai également pu conforter et entretenir mes compétences en matière de bâtiment (études et réalisation d'un hôtel d'entreprises et d'un groupe scolaire pour sa réhabilitation thermique,...).



Rigoureuse dans mon travail, je fais preuve de fiabilité dans la réalisation des objectifs qui me sont fixés. Forte de ma persévérance et de ma capacité d'adaptabilité, NEXITY et la SORGEM m'ont fait confiance et très vite j'ai développé une grande autonomie sur l'ensemble de mes dossiers.



En 2013-2014, mon mari et moi avons pris une année sabbatique et sommes partis voyager autour du monde pendant un an (Amérique, Océanie et Asie). Une expérience hors du commun qui nous a apporté beaucoup et nous sert dans la vie de tous les jours (gestion d'un budget serré, rencontres multiples, dépassement de soit, découvertes, organisation, adaptation,...).



Mes compétences :

Etudes et travaux Equipement

Stratégie foncière

Concession d'aménagement

Etudes de faisabilité/préalables