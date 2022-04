Amélie KLOTZ

Originaire de Nouvelle-Calédonie, où j'ai réalisé une partie de mon parcours scolaire, j'ai ensuite passé un BAC ES en Guyane française, avant de rejoindre la Métropole pour y entamer des études de droit.



j'ai fait une licence bidisciplinaire de droit et de langues étrangères appliquées. Ainsi, en plus du système juridique français, j'ai étudié le celui de la common-law majoritairement, puis les systèmes italien et espagnol.



Ayant une préférence pour la common-law et son articulation avec l'ordre juridique interne et international, je me suis orientée vers un Master 1 privilégiant la dimension européenne et internationale du droit, d'où je suis sortie Lauréate avec mention TB.



J'ai opté ensuite, pour la voie des affaires internationales en Master 2, ce qui m'a permis de faire une expérience de 8 mois dans une entreprise du CAC 40 en tant que juriste stagiaire.



Enfin, j'ai passé le CRFPA à Toulouse et j'ai obtenu mon CAPA à l' ERAGE à Strasbourg en novembre 2015.



Depuis lors, je travaille en tant que juriste avec une forte dominante en contrats internationaux.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

LexisNexis

EFL

Dalloz