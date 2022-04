Amélie LAROUX

Etudiante en IUT d'allier au sein du département techniques de commercialisation. Membre du service Salon de la junior entreprise PRO.TE.CO. Actuellement en recherche de stage dans le domaine de l'immobilier, des assurances ou de l'évènementiel pour les périodes suivantes:

25 mai au 6 juin 2015

14 avril au 6 juin 2016

Je me décris comme une personne sociable ce qui me permet de travailler en équipe, persévérante et ambitieuse.



Pour tout renseignement supplémentaire ou pour une proposition en adéquation avec mon profil et mes demandes, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Management