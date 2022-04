Amélie LATTMANN

20 années d'expérience marketing, stratégique et opérationnel, en parfums & cosmétiques, bien-être/santé, lingerie, B2B & B2C.



Elaboration de plans marketing, stratégies de lancement et d'animations commerciales.



Développement produits et concepts, promotions des ventes, communication, renouvellement d'image de marque, formation des équipes de vente France et International.



Ouverture de nouveaux marchés. Parfaite connaissance des marchés parfums et cosmétiques, compléments

nutritionnels.



Multi-réseaux de distribution :

Parfumerie sélective, enseignes et concept-stores

Instituts de beauté, spas, centres de thalassothérapie et grands magasins

Pharmacies, parapharmacies et visite médicale

Internet, sites marchands



Mes compétences :

Conseil

Marketing

Communication

Consulting

Promotion

Publicité

Coaching

International

Santé

Mode

Développement personnel

Leadership

Marketing opérationnel

Management

Étude de marché

Marketing stratégique

Développement produit

Gestion de projet

Team building

Stratégie de communication

Marketing relationnel

Développement commercial