Amélie LAURENT

Attachée commerciale depuis septembre 2004 pour l'édition du Havre : Prospection et fidélisation d'un portefeuille important d'Agences Immobilières, Constructeurs, et Institutionnels. Commercialisation de solutions de communication bi-media Print et Web (logic-Immo.com, top annonces, le bon coin, Google). J'ai choisi de m'orienter vers un poste de management dans le domaine de l'immobilier. La structure que je reprensente aujourd'hui constitue 3 entitées commerciales au travers du GROUPE OPTIA FINANCE, a savoir : OPTIA CONSEIL proposant du du conseil en patrimoine, défiscalisation, assurance, prêts (3 000 clients)... OPTIA GESTION IMMOBILIERE proposant un service d'aministration de bien immobilier (+ de 1 000 lots en gérance) accompagné de son service location, OPTIA CONSEIL IMMOBILIER proposant un conseil pour toute forme d'investissement (locatif ou résidence principale) dans le marché immobilier NEUF ou ANCCIEN.



Mes compétences :

Publicité

Community management