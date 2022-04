Amelie LEFORT

Actuellement chargée de recrutement Tertiaire CDI CDD Intérim au sein du groupe Synergie et Membres du bureau de l'association FFMAS 49, l'association des assistantes du choletais.

Henry Ford a dit :

"Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est la réussite".



"Pour réussir, fais de tes échecs une étape vers la réussite." John Graz



FFMAS 49: Rencontre mensuelle sur : La formation, les rencontres professionnelles, l'ouverture des connaissances, le développement des compétences professionnelles et des qualités personnelles...voila ce que nous vous proposons dans cette association.



L'association adhère à la Fédération Française de Métiers de l'Assistanat et du Secrétariat (FFMAS).





Mes compétences :

Ressources humaines

Chargé de recrutement

Sourcing

Assistante

Recrutement

Intérim

Relations clients