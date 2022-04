Amélie LELEU

Titulaire du Master 2 droit des affaires, structures et relations juridiques des entreprises , j'occupe actuellement un poste de juriste d'entreprise avec comme missions principales :

Rédaction, mise en œuvre et suivi des actes de la vie des sociétés (création, statuts de sociétés, approbation des comptes, augmentation de capital, transformation, dissolution …)

• Rédaction de contrats (baux commerciaux, cessions de parts sociales ou de fonds de commerce, apports, fusions, ...)

• Gestion de contentieux ( rédaction d'actes de procédure : assignation, requête ...) défense des intérêts de l'entreprise devant les juridictions de proximités et les tribunaux d'instance

• veille juridique



Mes compétences :

Voies d'exécution

Veille juridique

Droit des procédures collectives

Baux commerciaux

Recouvrement

Baux

contentieux

rédaction d'actes juridique

droit commercial

droit des sociétés

droit des contrats

Procédure civile