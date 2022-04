Amelie LEPELLETIER

Actuellement titulaire d'un BTS Assistante de gestion, je recherche un emploi dans ce domaine. Mes études ainsi que mes précédentes expériences professionnelles m'ont permis de me familiariser avec les tâches administrative tel que la gestion de planning et l’envoi de courriers aux divers parties prenantes. De plus je possède de solides bases en informatique, ces qualités me permettent de diffuser très facilement et très rapidement toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du service.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

XMIND

Cegid

Détermination

Autonomie professionnelle

Organisation