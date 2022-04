Amélie LEPRINCE

Avec plus de 10 ans d'expertise dans le domaine des études quantitatives, j'ai acquis une autonomie en termes de gestion de projets (choix des outils, respect du planning, restitution des résultats) et de management d’équipe.



Je me suis adaptée à des domaines différents ainsi que des problématiques multiples.

Tout d'abord formée aux études quantitatives dans une société d’études marketing j'ai ensuite rejoint un grand groupe international (Volvo Group, maison-mère de Renault Trucks). Je suis maintenant chargée d'études Senior pour l'EDHEC Business School.



Domaines d'expertise :

• Statistiques : prévision, modélisation, segmentation, typologie, scoring, étude média, baromètre client, test de nouveaux produits, élaboration de questionnaires, suivi de terrain, étude ad’hoc.

• Informatique : SPSS, SAS, SPAD, Ethnos, DBASE, Access, Business Intelligence.

• Gestion de projet : gestion de plannings, organisation et animation d’équipes, présentation des résultats.



Mes compétences :

Statistiques et Méthodes Quantitatives

Travail en réseau et développement de partena

Strategic planning

Market intelligence

Gestion de projets

Marketing

Prévision et modélisation

Media planning

Pack Office incluant bases de données Access

SPAD, SPSS, SAS